Дипломаты Израиля приостановят свою забастовку, начатую из-за сокращения Министерством финансов расходов на осуществление их деятельности. Все израильские посольства и консульства, в том числе и в Украине, вернулись к работе по своему обычному графику.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине Джоэла Лиона в четверг, 31 октября.

Фото: twitter.com/ambassadorlion

"Забастовка приостановлена постановлением суда до дальнейших распоряжений. Все израильские посольства и консульства вернулись к работе по своему обычному графику", - заявил Лион.

30 октября Министерство иностранных дел Израиля в связи с нарушением долгосрочных соглашений с сотрудниками МИД закрыло все посольства, в том числе в Украине.

В частности, спор длился с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом и касался широкого спектра расходов, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

Издание The Times of Israel сообщило, что дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намерен изменить способ возмещения расходов, что значительно ударит по дипломатам.

Мы разбирались, почему в мире и в Украине закрылись израильские посольства и что теперь с этим делать. Были прекращены оказание консульских услуг, прием посетителей и выдача документов.

Напомним, что власти Украины решили Украина открыть в оспариваемом городе Иерусалиме дипломатическое учреждение.