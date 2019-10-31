Министерство юстиции США заключило соглашение с представителями финансиста Джо Лоу о возмещении около $1 млрд из средств, похищенных из малазийского фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщает "Интерфакс".

Прокуроры обвиняют Лоу в организации кражи более чем $4 млрд из 1MDB. Четверть ущерба финансист должен покрыть за счет своих активов. Активы, которые будут изъяты у Лоу в рамках 13 дел о конфискации имущества, оцениваются более чем в $700 млн и включают бутик-отель в Беверли-Хиллз и дорогостоящую недвижимость в Нью-Йорке и Лондоне.

Ранее ведомство уже конфисковало активы на сумму $260 млн.

Соглашение о частичной компенсации не предусматривает снятия с обвиняемого других обвинений в совершении преступлений.

Лоу до сих пор находится в розыске, его интересы представляет юридическая компания.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сумме из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, а также для покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

В скандал с фондом 1MDB оказался вовлечен продюсер голливудских фильмов Риза Азиз. "Страна" рассказывала о его задержании в начале июля.

А в 2016 году мы писали, что швейцарские власти по запросу США изъяли картины Винсента Ван Гога и Клода Моне в рамках расследования все того же дела о краже денег из фонда 1MDB.