Суд оштрафовал военного разведчика, опубликовавшего ВКонтакте фото из зоны ООС с геолокацией
В Новоайдарском районном суде Луганской области приговорили к штрафу в 340 грн оператора-разведчика 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил за то, что он обнародовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" свои фотографии на фоне боевых позиций в зоне операции Объединенных сил с включенной геолокацией.
Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на материалы суда.
Как сообщается, 24 сентября этого года солдат Максим Шейко в пункте временной дислокации в селе Новоахтырка Новоайдарского района нарушил установленные законодательством правила использования документов и других носителей, содержащих конфиденциальную информацию, что привело к разглашению такой информации.
Военнослужащий разместил в соцсети личные фотографии в форме ВСУ, на который видно расположение боевой позиции с привязкой к геолокации местности, а также часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными пунктами и местом фотографирования.
Отмечается, что солдат признал вину в совершении административного правонарушения и выплатит штраф в 340 гривен.
Ранее сообщалось, что после разведения войск из сводок ООС исчезли обстрелы в Золотом.
Также мы писали, что в штабе ООС сообщили, как проходит разведение войск возле Золотого-4.