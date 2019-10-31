В Новоайдарском районном суде Луганской области приговорили к штрафу в 340 грн оператора-разведчика 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил за то, что он обнародовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" свои фотографии на фоне боевых позиций в зоне операции Объединенных сил с включенной геолокацией.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на материалы суда.

Как сообщается, 24 сентября этого года солдат Максим Шейко в пункте временной дислокации в селе Новоахтырка Новоайдарского района нарушил установленные законодательством правила использования документов и других носителей, содержащих конфиденциальную информацию, что привело к разглашению такой информации.

Военнослужащий разместил в соцсети личные фотографии в форме ВСУ, на который видно расположение боевой позиции с привязкой к геолокации местности, а также часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными пунктами и местом фотографирования.

Отмечается, что солдат признал вину в совершении административного правонарушения и выплатит штраф в 340 гривен.

Ранее сообщалось, что после разведения войск из сводок ООС исчезли обстрелы в Золотом.

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