В Киеве разоблачили заведение по проституции, которое работало под видом массажного салона. Открыто уголовное производство. Организатору грозит до семи лет лишения свободы, передает Отдел коммуникации полиции Киева.

Работники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с местной прокуратурой №10 и вместе с сотрудниками Шевченковского управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность борделя. Место разврата замаскировали под салон по предоставлению услуг массажа.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 22-летняя уроженка Харьковской области:

"Девушка снимала в Киеве квартиру, где ее "подчиненные" оказывали мужчинам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Также она одновременно выполняла роль диспетчера и принимала звонки от клиентов. Из полученных за услугу денег 50% организатор забирала себе, остальное отдавала девушкам. Час "взрослых" развлечений стоил от 1000 гривен".

Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, технику.

Женщине-организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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