4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника, в церкви чтят икону Казанской богоматери, именины отмечают Владимир, Николай, Александр, Анна, Елизавета. Судя по календарю событий, 4 ноября был не очень удачным днем авиаперелетов. В разные годы в этот день произошло семь катастроф.

Праздники в Украине

В Украине День железнодорожника. Дату установили по инициативе Львовской железной дороги. В 1861 году сюда прибыл первый поезд. Он курсировал между Веной и Львовом.

Церковные и народные праздники

В церкви чтят икону Казанской Божьей матери. Считается, что она помогла ополчению во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободить Россию от поляков в 1612 году. Казанская - одна из самых чтимых икон в православии.

В народе Казанская означал переход от осени к зиме. Если шел дождь - ждали скорых морозов. Хорошей приметой считалась свадьба в этот день. В народе верили, что пара будет счастливой.

События и даты

В 1708 году Иван Мазепа объявил, что разрывает союз с Петром I.

В 1890 году в Лондоне открылось первое в мире метро.

В 1922 году англичанин Хоуард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона в Египте.

В 1946 году в Париже основали ЮНЕСКО - организацию ООН по вопросам науки и культуры.

В 1950 году принята Конвенция по правам человека.

В 1995 году в Тель-Авиве был убит политический и военный деятель Ицхак Рабин. После митинга в поддержку мирного процесса в него выстрелил праворадикальный экстремист.

В 2008 году на выборах президента в США победил Барак Обама.

В этот день в разные годы произошло семь авиакатастроф.

1938 - На острове Джерси в проливе Ла-Манш разбился самолет, погибли 14 человек.

1940 - В штате Юта в США из-за отказа навигационного оборудования самолет врезался в гору - 10 жертв.

1944 - Над Калифорнией пассажирский самолет вошел в грозовое облако и у него оторвало крыло. Все 24 человека на борту погибли.

1957 - Под Москвой потерпел крушение румынский правительственный самолет Ил-14 - четверо погибших. Среди выживших оказался будущий румынский диктатор Чаушеску.

1967 - В Англии при заходе на посадку разбился испанский самолет. Погибли 37 человек.

1972 - Возле Пловдива в Болгарии при посадке задел гору Ил-14 - 35 жертв.

1976 - В Индонезии разбился Fokker F-27. Из 38 человек погибли 29.

Именины

Именины сегодня у обладателей имени Александр, Анна, Василий, Владимир, Григорий, Елизавета, Николай, Захар, Денис.