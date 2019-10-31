Депутат от партии "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента в четверг, так как ее коллеги не захотели рассматривать правки, которые она предложила к законопроекту об анбандлинге в Нафтогазе.

Как видно на записи, депутат настаивала на своих правках, которые не были поддержаны профильным комитетом.

"Вы на всех своих правках настаивать будете? Сядьте и спокойно скажите. Подытожьте", – обратился к ней спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Знаете, такое чувство, что тут происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что хочу пройтись по своим правкам, значит, хочу это сделать. А не чтобы кто-то подходил и говорил мне: "Перестань их подавать", – ответила Скороход со слезами в глазах.

"Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст - и они не соблюдены! Что это за отношение?" – возмутилась она, продолжив плакать.

Видео: Facebook/Українська правда

"Успокойтесь, вам рожать еще. Оно того не стоит", – послышалось из зала.

Затем депутатов попросили проголосовать за поправку Скороход. В итоге парламентарии выступили против. За проголосовали только 158 нардепов.

Видео: Facebook/Yan Dobronosov

Ранее сообщалось, что лишенный неприкосновенности нардеп Дубневич трижды показал дулю с трибуны Верховной Рады.

Также мы писали, что Рада проголосовала за проект закона о передаче к Минэкономики полномочий по госполитике в сфере труда .