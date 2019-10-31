Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович вернулся на прежнее место работы в качестве спикера нового цикла "ИстФакт", который запускает учреждение. Об этом сообщает сайт организации.

Как сказано на интернет-странице Института, видеоролики проекта "ИстФакт" имеют целью популяризировать историю Украины с помощью эмоциональных, ярких, динамичных, без лишнего пафоса, видео.

В учреждении решили, что динамику и яркость лучше всех роликам придаст бывший главный декоммунизатор Вятрович.

В первом выпуске "ИстФакта" Вятрович, странно размахивая руками с растопыренными пальцами, рассказывает о Ноябрьской революции, которая произошла 1 ноября 1918 года в Галичине.

Видео: YouTube/ Ukrainian Institute of National Remembrance

Прямая речь спикера в ролике сочетается с инфографикой, анимацией, показом карт, фотографий, видеореконструкций исторических событий и тому подобным. В таком же формате будут и последующие видеосюжеты.

Такой тип подачи исторической информации сильно напоминает документальную серию "История государства Российского", выпущенную компанией из РФ StarMedia в 2008 году. Разве что россияне не использовали прием вопросов и ответов.

Видео: YouTube/ Star Media

Как обещают в Институте, на подходе ролики о трезубце, истории создания песни "Щедрик", крымской операции Петра Болбочана и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

Напомним, 18 сентября на заседании Кабмина Владимир Вятрович был уволен с поста директора Украинского института национальной памяти.

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