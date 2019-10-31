В Контрольно-дисциплинарном комитете Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ, экс-ФФУ) вынесли решения по дисквалификациям и штрафам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик дисквалифицирован на три игры за удаление в матче 12-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (0:0).

Один матч 28-летний игрок уже пропустил против "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины, после поражения в котором пока еще действующий обладатель трофея Шахтер впервые за десять лет не сыграет в финале.

Также бразилец не выйдет на поле в следующих двух турах чемпионата: против "Карпат" 2 ноября и "Динамо" 10-го.

Игрок киевского "Динамо" Викентий Волошин, удаленный в игре 10-го тура чемпионата Украины среди команд до 19 лет (U-19) против донецкого "Шахтера", отстранен на два матча плюс один - условно.

Тренер команды "Динамо" U-19 Игорь Костюк за некорректные высказывания во время этого же матча в адрес официальных лиц отстранен на два матча плюс один - условно.

На две игры дисквалифицирован полузащитник "Динамо" Александр Андриевский за удаление в 10-м туре молодежного первенства. Кроме того, клуб Первой лиги "Рух" оштрафован на 500 тысяч гривен за высказывания президента Григория Козловского в адрес арбитров матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя".

Также команда из Винников лишена трех очков, но эта часть наказания остается условной.

Как сообщала "Страна", после победы над Шахтером Григорий Суркис вспомнил игру Динамо в полуфинале ЛЧ против мюнхенской Баварии. Динамовцы играли практически без замен, если не считать того момента, когда вышел Гармаш.

Напомним, что определились все четвертьфиналисты Кубка Украины