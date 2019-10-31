Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, который развращал шестилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Как сообщается, мужчина в течение полугода, во время проживания вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, которые наносили в том числе и физическую боль ребенку.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут двух педофилов, которые развращали девочек в разных районах.

Также мы писали, что под Киевом задержали футбольного тренера, который развращал мальчиков и 4 года скрывался от следствия.