31 октября вступил в силу Закон № 160-IX "О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, нанесенный государству". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон был опубликован в газете "Голос України" 30 октября.

В документе приведены в соответствие с Конституцией правовые нормы института материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов.

Закон определяет основания и порядок привлечения военнослужащих и некоторых других лиц к материальной ответственности за ущерб, нанесенный государственному имуществу, в том числе военному, а также имуществу, привлеченному во время мобилизации.

Действие документа распространяется на военнослужащих в ходе несения военной службы, на военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения.

Закон называет условия привлечения к материальной ответственности: нанесение ущерба; неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей военной службы; причинная связь между противоправным поведением и нанесенным ущербом; вина в причинении ущерба.

20 сентября парламент принял законопроект о материальной ответственности в первом чтении. 3 октября за этот закон проголосовали 276 народных депутатов. А 29 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.