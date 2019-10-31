Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на утверждение резолюции о переходе к публичной фазе процесса импичмента в нижней из двух палат Конгресса США. Нижняя палата контролируется представителями Демпартии, верхняя - сопартийцами Трампа по Республиканской партии.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!" - говорится в твиттер-микроблоге Трампа по результатам голосования.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее в четверг стало известно, что за утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.

Трамп неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - также отмечается в приводимом Интерфаксом сообщении.

Трамп называет представителей Демпартии бездельниками, которые "тратят время и энергию на ерунду". Они в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа 24 сентября в результате "украинского скандала", который разгорелся осенью 2019 года.

Как сообщала "Страна", бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не собирается по доброй воле приходить в Конгресс с показаниями для расследования, направленного на импичмент.

Также в Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в "Большую семерку".