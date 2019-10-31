Первый день ноября принесет в Украину ночные морозы и достаточно прохладную погоду днем. Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны будет облачно и сухо. Ночью ожидается до -2-5, а днем прогреется до +5-8.

На севере Украины преимущественно пасмурная погода. В Сумах ожидается незначительный снегопад. Дневной максимум +6 градусов, ночью -4-7 градусов.

На востоке будет переменно облачно, без осадков. Ночью - до -5-8 градусов. Днем воздух прогреется до +5.

На юге ночью обещают от 0 до -4 градусов. Днем - до +7-9.

В центральных регионах солнце будет чередоваться с облаками. Температура воздуха ночью -2-5 градусов, днем +4-6.

В Киеве 1 ноября ясно и сухо. Ночью ожидается до -2-4, днем +5-7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила украинцев о ночных морозах в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что синоптик пообещала киевлянам скорое ноябрьское потепление и дожди.