Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал украинские власти не запугивать журналистов, которые работают в парламенте, Уголовным кодексом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Власть должна воздерживаться от упоминаний об Уголовном кодексе, говоря о деятельности журналистов! Парламентские фотокоры и журналисты не должны бояться ответственности за свою работу. Главная тема парламентских сюжетов - поведение, действия, заявления народных депутатов. Поэтому напоминать о Уголовный или моральный кодексы прежде всего надо парламентариям и чиновникам.

Новая коалиция (или партия монобольшинства) должна учиться у предыдущих властных элит: Война с журналистами сокращает время пребывания у власти!", - написал Томиленко.

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

Так председатель НСЖУ отреагировал на обращение редакции издания "Буквы", в котором она выразила обеспокоенность по поводу заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.

В своем заявлении он пригрозил уголовной ответственностью журналистам, которые сняли переписку.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Нардеп из "Слуги народа" Богдан Яременко, чью переписку с проституткой сфотографировали журналисты в зале заседаний Рады, заявил, что за это им должно грозить от 3 до 7 лет, так как обнародование переписки является уголовным преступлением.

Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.

Также мы писали, что во фракции "Слуги народа" решили не наказывать Яременко и напомнили фотокоррам о статье за вмешательство в личную жизнь.

В свою очередь в "Оппоплатформе" потребовали отстранить Яременко от должности главы комитета Рады.