С поста главного тренера футбольного клуба "Львов" ушел Владимир Мазяр, его преемником стал бывший ассистент наставника Егише Меликян. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб и 42-летний специалист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Причиной такого решения стали слабые результаты львовской команды в украинской футбольной Премьер-лиге. Решение окончательно созрело 27 октября после поражения "Львова" от черниговской "Десны" со счетом 1:4 в 12-м туре УПЛ.

Владимир Мазяр. Фото: pfclviv.com

Мазяр возглавил клуб 10 сентября. Под его руководством "Львов" набрал 2 очка в 6 матчах УПЛ, забив всего один мяч. Кроме того, команда вылетела из Кубка Украины в 1/8 финала. После 12-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице.

40-летний Егише Меликян, как и Мазяр, вошел в тренерский штаб в сентябре. В качестве ассистента главного наставника он отвечал за тактическую подготовку команды.

Егише Меликян. Фото: pfclviv.com

Ранее Меликян тренировал донецкий "Металлург"и "Сталь".

Как писала "Страна", донецкий "Шахтер" впервые с 2009 года не сыграет в финале Кубка Украины по футболу. В этом розыгрыше Кубка действующий обладатель трофея проиграл "Динамо" и покинул турнир на стадии 1/8 финала.

Мы также приводили все результаты матчей 1/8 финала турнира.