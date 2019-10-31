Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, который необходим для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам, передает Интерфакс-Украина.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

"Это исторический момент по части защиты украинских интересов. Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов", – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе выступления в парламенте.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Анбандлинг - это система внутренней корпоративной реорганизации, предназначенная для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на этой неделе займется анбандлингом и борьбой с кнопкодавством.

Также мы писали, что в "Газпроме" назвали условия подписания с Украиной нового договора по транзиту.