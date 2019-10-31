За годы независимости Украины у государства украли половину сельхозземель. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, ссылаясь на результаты инвентаризации.

"Всех всегда интересует, что же реально с землей. Мы все вместе слышали, что в государственных предприятиях всех форм, с Академией аграрных наук, Минобразования, других, есть около миллиона 300 тысяч гектар. Когда-то по документам так было", - сказал министр на встрече с журналистами.

Согласно данным инвентаризация всех госпредприятий, будет максимум 700 тысяч гектаров земель. "Все всегда думали, что миллион триста. По документам, нверное, было в 90 году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч", - заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

"Давай прямым текстом - это значит, что за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли. Украли различными схемами, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает - мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации - 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт - земля исчезла за 30 лет, и это не приемлемо", - подчеркнул Милованов.

"Физически мы же понимаем, что она не исчезла, физически осталась на территории Украины, но в государственной собственности ее нет", - добавил Высоцкий.

Милованов отметил, что возможны ошибки при внесении данных в Геокадастра.

"Да, возможны ошибки, эти ошибки инвентаризация обнаруживает, но в результате достаточно часто оказывается, что земля 5, 10,15 лет, год назад была переведена каким-то решением в собственность, в пользу кого-то другого", - пояснил Милованов.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, 70% украинцев выступают против продажи земли иностранцам.

Также мы сообщали, что написано в законопроекте про землю, который тайно поддержали в Раде.