В последний день октября валютчики обвалили безналичный курс доллара на 18 копеек: 31 числа межбанк закрылся в рамках 24,74-24,77 грн/$. И на это быстро отреагировал наличный рынок, где валюта также дешевела: цена продажи опустилась на 15 копеек — до 24,90-25,0 грн/$, а стоимость выкупа у населения на 10 — до 24,65-24,75 грн/$.

Курс американской валюты мог провалиться и еще сильнее, если бы не Нацбанк. На протяжении всего дня он активно выкупал доллар, появлялся на торгах четыре раза с разными ценовыми предложениями: по 24,91 грн/$, 24,83 грн/$, 24,78 грн/$ и 24,75 грн/$. По разным оценкам, регулятор приобрел около $100 млн, то есть втрое больше привычной нормы.

"НБУ выкупал излишки валюты, сглаживая ревальвационную динамику, которую сегодня поддержал наличный рынок", - прокомментировал действия чиновников директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С таким размером интервенций при общем сумме торгов более $200 млн НБУ, несомненно, стал главным валютным покупателем дня. Продавцов же можно разделить на две группы:

• экспортеры, заканчивавшие платить налоги в конце месяца;

• нерезиденты, собирающие гривну под покупку гособлигаций.

"Судя по всему, иностранцы готовятся к размещению 4-летних облигаций Минфина, намеченное на 5 ноября", - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Валюту под налоги особенно активно продавали госпредприятия и металлурги", - добавил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Оба явления были предсказуемы, и объясняют, почему валюту стали активно продавать еще вчера. На ожиданиях. Все понимали, что курс будет снижаться и старались конвертировать экспортную выручку скорее.

Завтра украинские компании вряд ли будут настолько активны. Первый день месяца обычно спокойное время. Бизнес заплатил налоги, за счет возмещений по НДС накопил средств на текущую деятельность. Потому не слишком активно продает валюту. Скорее всего, главным продавцами валюты 1 ноября станут иностранцы, которые продолжат конвертировать доллар под покупку новых выпусков ОВГЗ в будущий вторник.

"Думаю, в пятницу межбанк буде открываться широко — в рамках 24,70-24,80 грн/$. Если иностранцы продолжат активную подготовку к аукциону гособлигаций, то возможно новое укрепление гривны. Но думаю, уже не такое серьезное как сегодня", - считает Юрий Гриненко.

Если иностранцы и правда завтра разойдутся, то Нацбанк может развернуть еще более активные интервенции.

"По идее, НБУ должен активно скупать доллар, не давая его курсу сильно падать. Об этом уже напрямую заявила министр финансов Оксана Маркарова, которая отметила, как важно не допускать чрезмерного укрепления гривны в моменты, когда повышается интерес к ОВГЗ. Чтобы нерезиденты не теряли заработок на курсовой разнице, и не махнули на Украину рукой", - подчеркнул Василий Невмержицкий.

Ранее "Страна" писала, что украинские компании боятся нового обвала курса доллара, потому активно его продают.

Мы также приводили официальный курс гривни НБУ на 1 ноября.