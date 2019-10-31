В четверг, 31 октября Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

При этом планируется, что это лишь первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. В дальнейшем все новые данные будут обобщены, сведены в каталоги и обнародованы.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - рассказал Смирнов.

Упомянутые документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки. Это донесения отделов НКВД СССР.

"Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом", - сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в августе Зеленский и депутат от Порошенко открыли в Анкаре офис крымскотатарской диаспоры.

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