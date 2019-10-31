Депутаты Верховной Рады вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввели инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за законопроект №1031 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

По словам представлявшей законопроект ко второму чтению во время пленарного заседания руководитель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Красносильской (Слуга народа), предлагается установить ответственность за незаконное обогащение в случае, если приобретённые чиновником активы более чем на 6,5 млн грн превышают его законные доходы.

"Механизм так называемой гражданской конфискации предлагается применять, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн", - рассказала Красносильская.

Она отметила, что "эти два механизма будем работать вместе и соответственно за более большие кражи будет уголовная ответственность, за меньшие - гражданская конфискация".

Также Красносильская сообщила, что механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда, а доказательства, которые будет рассматривать суд должна собирать прокуратура.

В соответствии с законопроектом, Уголовный кодекс дополниться статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла за основу данный законопроект. Его принятие является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

Ранее "Страна" подробно описывала, как будет работать уголовная статья за незаконное обогащение, которую вернула Рада.