В четверг, 31 октября, застрявшая под железнодорожным мостом в Одессе фура на несколько часов парализовала движение в городе. Об этом сообщает ТСН.

Фура ехала на большой скорости и врезалась в железнодорожный мост, из-за чего контейнер слетел с платформы. Водитель не обратил внимания на знак, ограничивающий проезд крупногабаритного транспорта высотой более 3,5 м.

ДТП произошло около 08:30. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. А если бы за фурой ехал автомобиль, то металлическая конструкция могла бы раздавить машину вместе с людьми.

На дороге, где случилось ДТП, четыре полосы. Сначала перекрыта была только одна из них. За грузовиком образовалась пробка в 3 километра длиной, в затор попало более сотри машин. А пока грузовик извлекали с помощью автомобильного крана, движение по дороге было полностью перекрыто. Возобновили его лишь около 14:30.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, недавно в Киеве на Лукьяновке маршрутка с пассажирами влетела в столб и заблокировала движение троллейбусов.

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