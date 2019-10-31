Бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петр Вовчук, разыскивавшийся Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с марта 2017 года, задержан в столице Литвы Вильнюсе. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, поставляя принадлежащее госкомпании зерно в Саудовскую Аравию. Поставка проходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл. США.



Расследовать схему продажи детективы НАБУ начали еще в июле 2016 года.



Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.

Действия Вовчука квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

ГПЗКУ была создана правительством Украины в 2010 году. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы.

Осенью 2017 года "Страна" сообщала, что в Киеве было совершено нападение на заместителя председателя правления ГПЗКУ Олега Швеца. Мужчину избили молотком.

А в январе 2018 года мы рассказывали об увольнении главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Дмитрия Гавриша.