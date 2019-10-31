31 октября в Одессе националисты демонтировали бронзовый барельеф маршала Георгия Жукова со здания военкомата.

"Маршал победы" руководил Одесским военным округом после Великой отечественной войны. В городе множество следов его пребывания и военкомат - один из них.

Прохожие вызвали полицию, но участники демонтажа показали бумагу из Минобороны, в которой ведомство сообщило, что не возражает против сноса памятника, попросив лишь, чтобы его в целости затем передали в музей.

То есть в уничтожении памятника напрямую поучаствовало Минобороны.

Это не первый случай сноса памятных знаков Жукову, который командовал 1-м Украинским фронтом во время Второй мировой войны, а после нее, как считается, победил организованную преступность в Одессе.

Что произошло сегодня

31 октября со здания военкомата в Одессе (ул. Канатная, 87) убрали барельеф советскому маршалу Жукову. Его демонтировали члены общественной организации "Національний спротив", которые позиционируют себя, как борцы за демократические ценности и борцы против коррупции.

Прохожие вызвали патруль полиции к зданию военкомата. Но прибывшим на место правоохранителям и журналистам участники демонтажа предъявили документ, в котором сообщалось, что квартирно-эксплуатационный отдел Министерства обороны не возражает против сноса, поскольку памятник подпадает под закон о декоммунизации, и предлагает сдать его в Музей Южного оперативного командования.

Фото: dumskaya.net

При этом, по данным "Фактов", разрешение на самом деле дал руководитель областного военкомата Евгений Борисов, который в 1992 году окончил Ленинградское высшее военное-политическое училище ПВО. Об этом рассказали сотрудники военкомата.

В итоге работы были продолжены. А после демонтажа один из его участников похвастался в facebook фото, где стоит ногами на лежащем на земле барельефе.

Кто такой Жуков и как он связан с Одессой

Георгий Жуков в народе получил прозвище "Маршал Победы", поскольку благодаря его командованию территории СССР были освобождены от немецко-фашистских войск.

Попавший после окончания войны в опалу при Сталине Георгий Жуков был сослан в Одессу, где его назначили командующим Одесским военным округом. Прибыв на место и оценив ситуацию, Жуков потребовал очистить город от криминальных элементов. И уже сенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.

При этом Жуков не должен попадать под закон о декоммунизации, так как он относится к героям Второй мировой войны, для которых закон делает исключение.

Но националистов это не останавливает. Они ссылаются на то, что Жуков был членом ЦК КПСС и министром обороны Советского Союза. Правда, в таком случае, под действие закона о декоммунизации подпадает и большинство других советских военноначальников - так как все они были коммунистами, а многие занимался должности в советском или в партийном аппарате.

Это не первый случай демонтажа памятников Жукову в Одессе. В 2014 году неизвестные похитили бюст маршала на углу проспектов Небесной сотни и Глушко. А спустя три года гипсовый бюст, который поставили на месте украденного, демонтировали националисты. С начала бюст повесили над Деволановским спуском (Канавой), а затем разбили молотом.

Фото: dumskaya.net

А мемориальную доску Георгию Жукову на стене дома, где он жил, разбили неизвестные.

Фото: dumskaya.net

Эпопея со сносом памятника Жукову

Одесса - не единственный город, где снесли памятник Георгию Жукову. Например, в этом году радикалы демонтировали памятник маршалу под Киевом.

А вот в Харькове власти восстановили памятник советскому военачальнику, а также вернули его имя одному из городских проспектов. При этом Украинский институт национальной памяти потребовал открыть уголовное дело из-за восстановления в Харькове бюста маршала Жукова.