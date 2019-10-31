В течение последних пяти лет польская экономика выросла на 22%, из которых 2,5% являются вкладом украинских гастарбайтеров, сообщает газета Rzeczpospolita.

Так как польская официальная статистика трудоустройства способна отобразить вклад украинцев в развитие страны весьма приблизительно, эксперты провели исчисления опосредованно. Взяли во внимание показатель экономической активности и статистику выезда поляков за границу в поисках лучшего заработка.

Начиная с 2013 года число работников в Польше увеличилось на 900 тыс. С учетом численности покинувших страну поляков работоспособного возраста фактическая численность работников должна быть вдвое больше при учете экономических результатов, утверждают эксперты.

Стремительный рост экономики объясняется либо резким увеличением продуктивности работы, что маловероятно, либо приездом большого числа мигрантов. С учетом того, сколько украинцев за пять лет пересеки границу, аналитики пришли к выводу, что именно наши гастарбайтеры и сделали такой стремительный экономический рост возможным.

"На протяжении последних пяти лет вклад мигрантов с востока в рост экономики был почти таким же, как и вклад новых польских сотрудников. В то же время мы делаем недостаточно того, чтобы они тут остались", – отмечает газета.

А проблемы в Польше по этому вопросу, как сообщает СМИ, действительно возникают, ведь все больше наших заробитчан либо остаются в Украине, либо меняют Польшу на иные страны – например, Германию.

Ранее сообщалось, что заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны.

Также мы писали, что каждый третий украинский заробитчанин хочет остаться в Польше.