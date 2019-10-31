31 октября на канале СТБ показали Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск. На одну неделю участники проекта перевоплотились в родителей, ведь на воспитание им поступили воспитанники с лишним весом, для которых они должны были стать примером. Кроме новых заданий и конкурсов, никто не отменял основную программу похудения, и в конце эфира стало известно имя очередного выбывшего участника.

На этой неделе показали, как в лагерь похудения прибыли дети. Каждой команде достался свой воспитанник. Ведущая Анита Луценко объяснила, что участники должны передать детям свой опыт. Кроме того, это проверка отношений в паре.

Команде розовых - Павлу и Наталье - достался 11-летний Валентин. Мальчик рассказал, что все умилялись, когда он был полненьким в раннем детстве, а когда подрос - его начали обижать и даже мама стесняется его.

К Людмиле, которая после благородного поступка своего напарника по желтой команде Тараса осталась одна, примкнула 11-летняя Тамара. Девочка рассказала, что ее мама перепробовала на ней разные диеты и даже гипноз, но ничего не помогло. Впрочем маме нелегко справляться с дочерью, ведь семью не так давно постигло большое горе - умер отец.

Пара коричневых - Евгений и Тамара - расширились на еще одного участника - 13-летнего Кирилла. Сам подросток сказал, что вес для него не проблема, но его за это упрекают мама и бабушка, которые переживают за его здоровье.

Семиклассник Женя попал в команду красных к Ане и Коле. Мальчик занимался единоборствами, но из-за лишних килограммов не смог добиться успеха.

А 13-летняя Настя, которая рассказала, что из-за веса у нее сложности с общением, стала частью команды синих - Алены и Руслана.

Каждая пара должна была научить полезным привычкам своих подопечных. А в конце недели за самый большой сброшенный вес юному победителю пообещали путевку в детский лагерь.

Часть пар попала на тренировку к Марине Боржемской. Она подобрала упражнения с фитболами, которые понравились далеко не всем участникам.

Другой тренер - Иракли Макацария - сделал упор на командных упражнениях и моральной поддержке. Под его "крылом" оказалось больше довольных и мотивированных.

В качестве главного конкурса нужно было сделать 200 повторов на пресс. Для этого над бассейном расположили доски. Но один раз засчитывался, если на красную кнопку нажмут все участники команды. Розовые оказались вдвоем, потому что у Валентина два дня держалась температура. А в качестве компенсационной нагрузки им предложили сделать 300 подходов, вместо 200.

Задание постепенно решили усложнить. За стараниями подростков наблюдали их мамы. У каждой из них спрашивали, как им кажется, справился ли с зданием их ребенок. Кто-то должен был научиться кататься на роликах, кто-то на коньках, для кого-то подвигом было съесть брокколи или морскую капусту. Если мама давала неправильный ответ - доски, на которых качал пресс ее ребенок, наклонялись под углом, так что доделать упражнения было сложнее. Оказалось, что не все мамы верили в своих детей. Но с заданиями справились все, кроме команды красных.

Как ни старались Аня и Женя, но их взрослый капитан Коля ни разу не попробовал дотянуться до кнопки, так что на финальном взвешивании у мальчика не осталось никаких шансов.

Победителями неожиданно оказались Люда и Тамара, которые довольно сложно начали, но в конце показали настоящий характер.

Дети детьми, но со взрослых участников, как обычно, в конце спросили, на взвешивании. Поскольку в прошлый раз шоу внепланово покинул Тарас, который решил помочь Людмиле, в этот раз в зоне риска вновь были женщины.

Под желтой линией оказались Аня и Наталья. При этом, перечисляя аргументы, Аня упомянула, что не хочет оставлять Колю, а тот впервые заявил, что тоже испытывает симпатию к своей партнерше. При этом не всем участникам это показалось искренним. Евгений из команды коричневых за кадром заявил, что ни разу не слышал, чтобы Коля говорил об Ане и что она женщина не его типажа. Также он высказал опасения, что Коля просто хорошо устроился на проекте и ему выгодно сотрудничество с Аней, которая его терпит и во всем помогает.

А в эфире он спросил у Коли, который, кстати, был победителем первого сезона "Зважених", готов ли тот и после проекта отвечать за свои слова и строить отношения с Аней. На что Николай сказал, что готов, но за результат не ручается.

После недолгого голосования участников выяснилось, что проект покидает Наталья Кириленко из команды розовых.

26-летняя Наталья - мама 5-летнего сына, которого воспитывает одна. На проект она пришла с весом 118 кг и потеряла за 10 недель 23 кило, похудев до 95 кг.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск можно на канале СТБ. На официальном ютуб канале проекта выпуск появится через два дня.