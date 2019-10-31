Курс гривни на межбанковском валютном рынке 31 октября вырос до 24,765 грн/$1 с 24,955 грн/$1 в предыдущий рабочий день, а НБУ укрепил официальный курс до 24,82 грн/$1. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов в четверг составили 24,75-24,78 грн за доллар. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 октября увеличился до 24,8345 грн/$1 по сравнению со вчерашним курсом 25,0061 грн/$1.

Между тем Нацбанк определил официальный курс национальной валюты на 1 ноября на уровне 24,819089 грн/$1. Для сравнения, на 31 октября он составил 24,995421 грн за доллар.

Напомним, доллар сдавал позиции и вчера, опустившись ниже цены в 25 грн.

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