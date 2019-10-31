На заседании в четверг, 31 октября, Верховная Рада поддержала постановление №2344 об увольнении с должностей некоторых членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко и Олег Черныш покинут свои должности в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. Такое решение поддержали 313 нардепов.

Отмечается, что постановление вступит в силу с момента подписания его спикером Верховной Рады, а не с момента назначения Верховной Радой на вакантные должности новых членов Нацсовета. Это позволит объявить конкурс на освободившиеся места.

Напомним, что срок полномочий Герамимьюк, Ильяшенко и Черныша истек еще в июле текущего года. Несмотря на это, они принимали участия в заседаниях Нацсовета и голосовали за его решения.

Также мы писали, что в середине октября Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что после истечения пятилетних полномочий члена Нацсовета они продолжаются до дня назначения нового члена.