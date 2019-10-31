В Одессе демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова, который находился на стене здания областного военкомата под адресу улица Канатная, 87. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Демонтажом барельефа занимались члены общественной организации "Національний спротив", которые декларируют приверженность демократическим ценностям и, по их утверждению, занимаются противодействием коррупции на всех уровнях.

Фото: dumskaya.net

Люди, убиравшие барельеф со здания, предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины. В тексте сказано, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака. Ведь последний подпадает под закон о декоммунизации, поскольку Жуков был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны Советского Союза.

Фото: dumskaya.net

По сообщениям СМИ, в министерстве предложили передать демонтированный барельеф в хранилище музея Южного оперативного командования.

Видео: YouTube/ Думская Нет

Напомним, в июне в Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Жукову. Однако месяц с лишним спустя городские власти вернули монумент на место.