Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект (№2362), который должен отменить дискриминационную, по его мнению, норму закона о языке, по которой все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения в сентябре 2020 года.

Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале в четверг. Бужанский отмечает, что считает несправедливым, что русскоязычные школы должны использовать украинский язык уже в следующем году, а все остальные школы только с 2023 года. По его словам, данный законопроект призван устранить эту дискриминацию.

Скриншот: t.me/s/MaxBuzhanskiy

Как рассказал "Стране" Бужанский, в своем законопроекте он предлагает перевести школы на украинский язык синхронно, с 2023 года.

На данный момент переходной период для русскоязычных школ действует до 2020 года, а для школ с языками преподавания, которые являются официальными языками ЕС, до 2023 года. "Я предлагаю поступить таким образом, перевести всех синхронно", - пояснил он "Стране".

Напомним, в начале октября министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, напомнила, что с 2020 года русских школ в стране больше не будет.

Также мы приводили данные летнего опроса, согласно которому большинство украинцев полагают, что русский язык нужно изучать в школах.