Депутаты Верховной Рады собирают подписи под коллективной инициативой о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом в Telegam-канале сообщил нардеп Александр Дубинский.

"Закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде", - написал Дубинский.

По словам Дубинского, учитывая эти факты, а также "покрывательство убийц лично генпрокурором", он подписал проект постановления про недоверие Рябошапке. Судя по фотографии документа, обнародованной нардепом, помимо него, проект документа подписали депутаты Максим Бужанский и Антон Поляков (фракция "Слуга народа").

Скриншот, фото: t.me/dubinskypro

Напомним, ранее стало известно, что дело о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о хищениях в оборонном секторе закрыто.

Кроме того, сообщалось, что 31 октября утром Рада дала согласие на снятите депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. После этого ему вручили подозрение.