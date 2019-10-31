С пятницы, 1 ноября, Верховная Рада отказывается от бумажной регистрации на заседания. Теперь нардепы будут подтверждать свое присутствие с помощью собственной карточки. Об этом в соцсети написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"С завтрашнего дня мы отказываемся от бумажной регистрации на утренние и вечерние заседания. Теперь регистрация будет происходить с помощью собственной карточки и нажатием кнопки "за". Вот такая небольшая новость в контексте диджитализации", - написал в Facebook нардеп.

Фото: facebook.com

Напомним, что 30 октября, вступил в силу Закон № 207-IX о внедрении электронного документооборота в Верховной Раде, связанного с законодательным процессом.

Также мы сообщали, что несмотря на переход к электронному документообороту, Рада хочет до конца года закупить 80 тонн бумаги.