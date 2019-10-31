Парламентарий фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива написал депутатское обращение к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследовать факт переписки нардепа "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой. Об этом Кива сообщил в своем Facebook.

Член "Оппоплатформы" напомнил, что несмотря на желание "слуг" легализировать наркотики и проституцию, последние по сей день находятся вне закона. Поэтому в действиях Яременко может быть состав преступления.

Кива опубликовал скан своего обращения. В документе депутат призывает Нацполицию тщательно проверить информацию относительно секс-скандала с участием Яременко.

Фото: Facebook/ kivailya

По мнению Кивы, как председатель Комитета по вопросам внешней политики Яременко в первую очередь обязан заботиться о международной репутации Украины, а не позорить ее.

"Учитывая вышеизложенное, считаю, что мы обязаны безотлагательно расследовать ситуацию и дать правовую оценку действиям Яременко", - написал оппозиционер.

В случае подтверждения изложенных в обращении фактов Кива потребовал внести сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований, провести досудебное расследование и по его результатам привлечь всех виновных к ответственности.

Ранее Яременко вечером 31 октября извинился с трибуны парламента. Также нардеп извинился перед своими избирателями, отметив. что они не заслужили смотреть на все это.Также он напомнил за уголовную ответственность за фотоснимки его переписки.

Между тем соратники Кивы из "Оппоплатформы" сегодня потребовали отстранить Яременко от должности главы комитета Рады.