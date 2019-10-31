20-летней роженице, которая 28 октября в Белой Церкви родила ребенка дома в ванной и выбросила его с балкона 7-го этажа, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Киевской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после завершения лечения горе-матери в больнице. За совершенное преступление девушке грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.



Ранее "Страна" писала о том, что во Львове пограничница родила и убила ребенка, а ее сестра закопала младенца.

Также мы сообщали, что в больницу Каменского подкинули младенца с привязанными к его ручке двумя обручальными кольцами.