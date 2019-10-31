Полпред т.н. "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "министр иностранных дел" ДНР Наталья Никонорова назвала точное время начала разведения сил в Петровском Донецкой области: 4 ноября, 13:00. Об этом сообщают в "ДНР".

По словам Никоноровой, Контактная группа в Минске 29 октября согласовала две фиксированные даты мероприятий на участке разведения сил в районе Петровского. На 2 ноября назначено начало подготовительных мероприятий к разведению сил. На 4 ноября, в 13:00 по Москве (это 12:00 по Киеву) стартует само разведение. Сигнал об этом даст белая сигнальная ракета. А 3 ноября Донецк уведомит наблюдателей о готовности к разведению.

Никонорова также заявила, что украинская сторона озвучила согласованную на переговорах дату отвода несмотря на договоренность о ее неразглашении.

"Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами. Как мы видим на примере Золотого, при желании оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения", - сказала чиновница "ДНР".

Напомним, разведение сил на участке Петровское - Богдановка должно было состояться с 9 по 11 октября в соответствии с планом-графиком, утвержденным Контактной группой 1 октября. Однако разведение было сорвано по вине националистов. "Страна" вела репортаж об их действиях в Золотом.

Сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября.