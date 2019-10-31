Нардеп из "Слуги народа" Богдан Яременко, чью переписку с проституткой сфотографировали журналисты в зале заседаний Рады, вечером 31 октября извинился с трибуны парламента.

"Хочу начать с извинений перед теми, кому я за последние дни создал неудобства и некомфортную ситуацию. Прежде всего, это моя семья. Они этого не заслужили. Моя жена - единственный человек в жизни, который знает про меня все, не имеет ко мне претензий именно потому, что знает про меня все. Имеют другие", - сказал Яременко.

Он принес извинения фракции "Слуги народа" и президенту, а также сказал, что примет любое решение по его вопросу.

"Хочу извинится перед своей фракцией и президентом - вы стали заложниками ситуации, вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я приму спокойно и с благодарностью любое решение по моему вопросу. Спасибо", - заявил Богдан Яременко.

Также нардеп извинился перед своими избирателями, отметив. что они не заслужили смотреть на все это.

"У моей жены нет ко мне претензий. У кого они есть? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите говорить о морали и законе - давайте. В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением. И тот, кто сделал это, заслужил от 3 до 7 лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю про закон и мораль, которые для всех одни", - сказал Яременко.

Депутат добавил, что, по его мнению, еще хуже поступили те, кто фотографии распространял, а также высмеивал их.

"Если вы хотите поговорить про мораль, то, конечно, красть плохо. У меня украли мою переписку. Но еще хуже пользоваться краденым - перепродавать его. И те, кто обсасывают, высмеивают, перепащивают краденные картинки, - пользуются краденым. Я бы хотел поговорить о морали, но не вижу, с кем", - заявил нардеп.

Кроме того, он прокомментировал обвинения и заявления своих коллег о том, что после скандала он должен покинуть должность главы Комитета Рады по внешней политике.

"Не стоит переживать про внешнюю политику, ее нужно знать, понимать, заниматься ею. Не нужно ею пиариться на каждом шагу. А другим - не нужно ездить в Москву и сдавать национальные интересы Украины. И все со внешней политикой будет хорошо. Поэтому я приношу извинения всем, кто их заслужил. И прошу: не судите", - подытожил Богдан Яременко.

Напомним, на днях журналисты засняли, как Богдан Яременко во время заседания парламента пытается договориться об интиме за деньги, а также знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого Яременко сначала объявил о намеренной провокации, которую он устроил для журналистов, но потом в дело вмешался пранкер, и нардеп признался, что переписка настоящая и попросил прощения у жены, фракции и президента.

Также мы писали, что во фракции "Слуги народа" решили не наказывать Яременко и напомнили фотокоррам о статье за вмешательство в личную жизнь.

В свою очередь в "Оппоплатформе" потребовали отстранить Яременко от должности главы комитета Рады.