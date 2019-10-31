В Черновцах местные власти намерены запретить на территории города проведение любых ЛГБТ-мероприятий. Черновицкий городской совет сегодня поддержал соответствующую электронную петицию без обсуждений, сообщает УНИАН.

Автором электронной петиции является местный житель Николай Гунько. Он предложил внести в устав территориальной громады города Черновцы пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий.

Петицию ранее поддержали более 250 жителей города. Если мэр не наложит вето на это решение, то соответствующий пункт будет внесен в устав.

Напомним, Кернес собрался через суд ограничить проведение ЛГБТ- парада в Харькове.

Также мы сообщали, что Зеленского заподозрили в нелюбви к европейским ценностям из-за отказа прийти на Марш равенства ЛГБТ.