В Таллине в октябре задержали более 190 иностранцев-безбилетников в общественном транспорте, оказалось, что треть из них - украинцы. Об этом пишет ERR.

Среди иностранцев, которых в течение последнего месяца муниципальная полиция Таллинна задержала в общественном транспорте без билета, оказалось 63 граждан Украины.

В первую тройку также вошли граждане Финляндии и Нигерии - среди них "зайцев" оказалось 37 и 27 человек соответственно. Далее следуют граждане Японии (19), России (18), Германии (10), Дании (9) и Молдовы (8).

Уточняется также, что с точки зрения уплаты штрафов с гражданами Украины и России меньше всего проблем. Чиновники объясняют это тем, что граждане данных стран не хотят нарушать законы, опасаясь, что в будущем из-за этого их могут не впустить в Эстонию.

Напомним, в аэропорту Таллина пятерых украинцев не пустили в Эстонию.

Также мы писали, что Австрия выдала Эстонии украинца, который год назад ограбил часовой магазин в Таллине.