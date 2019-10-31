Читатели "Страны" поучаствовали в конкурсе самой веселой подписи к фото, на котором генсек НАТО Йенс Столтенберг сидит за столом в Мариинском дворце и заполняет книгу почетных гостей, а Владимир Зеленский стоит рядом. Конкурс был объявлен на нашей странице в Facebook.

Фото: president.gov.ua

Многие пользователи соцсети стали развивать кулинарно-ресторанную тему.

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - написал комментатор Юрий Барановский .

Иван Чернов предложил вариант: "Мне два по сто в одну посуду и огурчик. Огурчик можно порезать. Да поживее!"

Юрий Морозов пошутил: "Опубликовано фото, где Зеленский вилку держит в правой и нож в левой руке".

Большинство читателей иронизировали на тему подконтрольности Украины США и недавнего визита Зеленского в Золотое, во время которого президент сказал ставшую крылатой фразу: "Я же не лох".

Юрий Развалов написал: "Я президент Украины, но для вас просто лох".

Vjacheslav Bulynin предложил такой вариант: "Зеленский диктует НАТО условия капитуляции".

Nikol Chaluska предложила мини-диалог: "- Ну возьмите меня.

- Нет, ты ещё зеленый".

Ксения Сузина: "Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!"

Алла Мартьянова: "А вы хотели, чтобы наш президент лег?"

Елена Шарипо: "Почему руки держит не по швам?"

Валерий Васильевич: "Помни, чужинец! И далее по тексту".

Николай Баранник: "Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю".

Владимир Губий: "Какой земли желаете-с, сударь?"

Некоторые пользователи Facebook обыграли актерское прошлое Зеленского.

Николай Баранник придумал такую подпись: "А хотите, я вам на рояле сыграю?"

Подпись Николая Кипарисова в том же духе: "Что вы нам споете сегодня?"

Напомним, Столтенберг прибыл в Украину 30 октября вместе с членами Североатлантического совета НАТО. Визит делегации рассчитан на два дня.

"Страна" рассказывала, что Генеральный секретарь НАТО выступил в Раде с заявлением, что двери Альянса открыты для Украины.