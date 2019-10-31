Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в четверг назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) и Тараса Гребенникова замначальника УГО, а также уволил Александра Иванчука с должности замначальника Управления госохраны.

В частности, Иванчук уволен с должности согласно обнародованному в четверг на сайте президента указу №788/2019.

Указом №789/2019 Зеленский назначил "Пискуна Игоря Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины".

"Назначить Гребенникова Тараса Владимировича заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №790/2019.

Ранее "Страна" писала о том, что Рябошапка назначил начальника и заместителя департамента по делам Майдана.

Также мы сообщали, что Зеленский утвердил список силовиков, которых будут назначать лишь с его согласия.