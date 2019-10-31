НАК "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей населенных пунктов Днепропетровской области Пятихатки, Софиевка, Лиховка, Саксагань, а также города Днепр о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится на сайте "Нафтогаза", предприятия, поставляющие тепло в перечисленные населенные пункты, обратились в компанию для заключения договоров поставки природного газа. Однако они используют котельные, которые ранее эксплуатировали другие субъекты хозяйственной деятельности. Предшественники накопили значительные долги перед "Нафтогазом" за использованный газ.

В соответствии со ст.22 закона Украины "О теплоснабжении", новые собственники котельных обязаны для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Но теплопроизводители категорически отказываются это делать.

В результате отопительный сезон оказался под угрозой срыва.

В "Нафтогазе" рассказали, что не раз уведомляли жителей населенных пунктов, а также Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет, Кабмин и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

В компании констатировали, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда производители тепла накапливали долги, а через год исчезали вместе с деньгами, передав котельные другим, только что созданным предприятиям. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местных властей. Об этом заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

"Нафтогаз" потребовал от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и оказывать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон начинался вовремя.

Напомним, в столице отопительный сезон начался 25 октября.

Ранее "Страна" разбиралась, почему после старта отопительного сезона Украина продолжает мерзнуть.