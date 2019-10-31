Обвинительный акт в отношении подозреваемого в нападении на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в марте текущего года направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Армения. Его обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

По версии следствия, ночью с 13 на 14 марта, находясь на ул. Баггоутовской в ​​Киеве, 34-летний подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время не установлена, совершили нападение на Александра Бухтатого с целью завладения его имуществом.

Злоумышленники нанесли ему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего пострадавший упал на землю. После этого они забрали у мужчины телефон и банковскую карту и скрылись.

Одновременно с этим, согласно предварительной экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью: их нанесли примерно за час до ее наступления. А дополнительная токсикологическая экспертиза показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.

"Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часов до наступления смерти", - сообщила спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Впрочем, следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух лиц. Материалы относительно неустановленного злоумышленника выделены в отдельное производство.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, ранее в полиции считали, что обнаруженный 14 марта мертвым неподалеку от церкви по улице Багговутской в Киеве сотрудник Администрации Президента Украины Александр Бухтатый был ограблен и затем скончался в результате ишемической болезни сердца.

Также мы писали, что прокуратура объявила о подозрении напавшему на сотрудника администрации президента в Киеве.