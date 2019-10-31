Кремль опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября и встречу президента РФ Владимира Путина в рамках этого формата с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

"Это не так, даты пока нет", - сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее украинский Telegram-канал "Легитимный" сообщил, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться 8, 11 или 15 ноября. По его данным, сначала планируется встреча четырех лидеров, затем двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.

Напомним, что глава МИД Пристайко спрогнозировал встречу в нормандском формате в ноябре.

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