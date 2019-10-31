В Верховной Раде появился "новый казак Гаврилюк".

Так после нескольких "феерических" высказываний прозвали 33-летнего фермера Владимира Тимофийчука из Ивано-Франковской области, нардепа "Слуги народа" от 89 округа.

Главный перл он выдал в беседе с журналисткой радио "Свобода", которая поинтересовалась, чем он занимался до прихода в парламент. Тимофийчук оговорился, что работал в "выращивал зерновые культуры у себя дома в Снятынском районе, в Коломойск...Коломыйском районе, Тлумацком районе".

Оговорка "слуги народа" из Карпат породила фотожабы и шутки о "районе Игоря Коломойского". Причем это оговорка не такая уж и случайная.

"Страна" выяснила, что известно об этом нардепе и что о нем говорят его земляки.

"Я працював на зимлі"

Тимофийчук и раньше демонстрировал проблемы с формулированиями мыслей - в одном из редких публичных выступлений он много запинался, забыл, сколько ему лет (сказать возраст ему удалось только после подсказок сидевших рядом мужчин) и не мог ответить на элементарные вопросы о своей семье и профессии.

В политике, по его словам, он оказался из-за того, что "помогал президенту". На вопрос, какая у него была программа Тимофийчук ответил, что "законопроекты не предлагал".

"Я ничего не обещаю. Не обещал ничего", - заявил он. А в Зе-команду его включили за "аграрные профессиональные навыки".

Кстати, перед выборами Тимофийчук обещал развивать гуцульское искусство, сельское хозяйство, животноводство и рыболовство, отечественный туризм и экотуризм, а также поддерживать мораторий на экспорт леса.

Также он заверил, что будет добиваться восстановления проектов в промышленности и инфраструктуре и восстановит спортивные секции и кружки художественной самодеятельности.

Еще раньше с нардепом случился казус после публикации на странице "Слуга народа - Снятин", которой он руководил, поста в Facebook с грамматическими и пунктуационными ошибками. Позже "слуги" открестились от страницы, мол, это фейк и происки конкурентов.

Скандальная запись гласила: "Друзі, дякую що підтримали мене на виборах да верховної ради. Може я щось постараюся зробити в нашому районі як депутат. Якщо будуть якісь петання до мене дзвоніть мині на мій номер - ваш Володимир Тимофійчук".

На той же якобы фейковой странице появился комментарий видео с его выступлением, и тоже с ошибками.

"Останнім часом дуже багато пустої бесіди навкого цього відео. Дороги моі виборці я обовязково навчуся говорити на публіку. Я дотепер ніде не говорив на публіку бо я працював на зимлі".

Пользователи соцсетей еще тогда высмеяли Тимофийчука и предугадали, что в Раде он еще не то выдаст.

"Возвращайтесь в школу", "Поздравляю всех с избранием настоящего умственно ограниченного рагуля! Вопросов нет, все четко!", "Скурил букварь за школой еще в 1 классе", "Казак Гаврилюк по сравнению с ним академик", - так комментировали "слугу народа" из Снятина.

"С нетерпением жду выступления снятынского Цицерона на трибуне Рады", - написал Константин Крук.

"Думаю, вы правы на счет того, что это фейк. Если бы этот текст писал сам Владимир Тимофийчук, то ошибок видимо было бы значительно больше", - язвит Виталий Мацецкий.

"Интересно, а видео с Трускавца с его участием тоже фейк? Он там рассказывает о том, каким крутым специалистом в сельскохозяйственной сфере (аграрием) он сможет стать после двух дней обучения. И объясняет всё это довольно примитивным языком, выдающего в нём человека без высшего образования (это как минимум), да и к уровню среднего появляются вопросы", - пишет Светлана Черныш.

"Я думаю, журналисты в кулуарах Рады с него не слезут, наржёмся ещё", - предсказывал Владимир Кондратюк.

Дружен с людьми Коломойского и Гросу

Малоизвестный до сих пор Тимофийчук - родом из села Попельники Снятынского района, где живет полторы тысячи человек. Его бизнес - это агрофирма "Агро-лидер", которая выращивает зерновые и технические культуры, разводит скот и ловит рыбу.

"Володя - обычный парень, не глупее и не умнее других. У него свое дело, трое детей. Ну, с ошибками пишет. Так у нас грамотеев не так много. Что вы хотите, чтобы в карпатском селе поэмы писали? В школе средне учился, двоечником не был. Даже универ в Черновцах закончил, престижный экономический факультет", - рассказал нам односельчанин нарлепа, представившийся Игорем.

"В университет его родители засунули, как у нас смеются, корову продали, чтобы Влодка выучить. Знаете, как у нас говорят? Не дай Боже з Івана пана. Это о Тимофийчуке. Стыдно, что о наших теперь такая слава пойдет как о тупых людях. Он ведь двух слов не может связать, а все туда же, в депутаты поперся", - возмущается пани Оксана из Попельник.

По словам земляков, Тимофийчук действительно с детства работает на земле, как и вся его родня, у него с братом семейный бизнес.

"В Снятыне - клан Тимофийчуков, они дружбу водят с авторитетными людьми, которые связаны с Коломойским, с "Буковелем". Так и попал Владимир в Раду, он еще в избирательной комиссии был за Зеленского на выборах президента. А еще Тимофийчуки дружат с Михаилом Гросу, это миллионер и отец певицы Алены Гросу, он в соседней Черновицкой области живет, серьезный человек со связями на самых верхах", - говорит Богдан Герасимчук из Снятына.

На парламентских выборах Тимофийчук выиграл у застройщика и депутата областного совета от УКРОПа Дмитрия Сиреджука, которого винили в сносе старинного памятника-музея - усадьбе семьи Гриневич во Франковске и строительстве на ее месте многоэтажки.

"Они оба были от Коломойского, он на многих округах выставил по несколько своих кандидатов", - сказали нам исчтгики в Ивано-Франковском облсовете.