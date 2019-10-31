По данным Госстата за 2-й квартал 2019 года, самая высокая средняя зарплата в Украине зафиксирована в городе Мариуполь. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Госстат подсчитал, что средняя зарплата в Мариуполе - 17 114 гривень, на втором месте Киев - 15 561 гривень, дальше следуют Днепр, Харьков и Одесса.

Фото: facebook.com

Любопытно, что по данным сайта поиска работы jobs.ua, средняя зарплата в Мариуполе составляет 9500 гривень - это наименьший показатель среди 5 вышеуказанных городов. По тем же данным Киев занимает первое место с заработной платой в среднем в 13 900 гривень, пишет "Экономическая правда".

Ранее "Страна" писала о том, что средняя зарплата в Украине в сентябре немного выросла, но не дотягивает до июльского уровня.

Также мы сообщали, что "Страна" выяснила, как и по сколько депутатам "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах.