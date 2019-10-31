Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на территории Николаевской таможни в связи с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Об этом сообщается на Facebook таможни.

Как сказано в посте, руководство Николаевской таможни приветствует следственные действия СБУ и ГБР. Начальник таможни Роман Криль предоставил в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях предшественников - предыдущего руководства таможни.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате имеется подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", – сказал Криль.

Скриншот: Facebook/ Миколаївська-митниця-ДФС

По словам руководителя таможни, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Криль также выразил надежду, что правоохранители помогут разоблачить и наказать нарушителей закона. Это будет знаком прогресса "на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, которые являются носителями коррупционной культуры", считает Криль.

Как писала "Страна", 10 октября ГБР провела 40 обысков на Львовской таможне: на пункте пропуска, таможенных постах и ​​в отделах таможенного оформления.

А в августе Бюро провело семь обысков на таможнях Волынской области.