Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, осуществит рабочий визит в Тернопольскую область, сообщает пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Согласно программе на сайте Тернопольской ОГА, Зеленский в 11:30 примет участие в рабочем совещании и представит нового главу Тернопольской областной государственной администрации.

Кроме того, в 13:20 президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь", расположенного в с.Белая.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о назначении главы Тернопольской областной государственной администраций. Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, правительством рассмотрен проект указа президента о назначении на должность главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.

Сопель баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но победил самовыдвиженец Николай Люшняк. На сайте партии есть биография будущего губернатора.

Сопель родился 17 сентября 1974 года в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. Окончил Хостковскую школу № 1, где занимался в секции баскетбола и участвовал в музыкальной группе. Выучился на инженера-механика в Тернопольском государственном техническом университете. В 1991 году устроился слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике на Хоростковский сахарный завод. Потом стал инженером ТЭЦ. На предприятии работал 13 лет, а потом занялся предпринимательством.

С 2010 года руководит Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес". Там производят хлебобулочную продукцию для Гусятинского, Теребовлянского и Чортковского районов Тернопольской области. С 2010 по 2015 год Сопель был депутатом Хоростковского горсовета. С 2017 года стал руководителем федерации футбола Хоросткова. Женат на Ольге Сопель. У супругов двое детей: дочь Галина и сын Игорь.

Согласно декларации Сопеля, его семье принадлежат квартира площадью 68.2 квадратных метров и магазин в Хоросткове (50,1 квадратных метра), МАФ площадью 30 квадратных метров, часть общежития (171,9 квадратных метров) в Хоросткове и дом в Увисле Гусятинского района (120 квадратных метров). На имя Игоря Сопеля зарегистрирован автомобиль TOYOTA CAMRY 2014 года выпуска.

В декларации указаны зарплата Соболя по основному месту работы - 44 676 гривен, а также доход от предпринимательской деятельности - 965 000 гривен, 5552 гривны страховых выплат, еще одна зарплата по основному месту работы - 35 964 гривни. Денежные активы наличкой: 350 000 гривен, 7 000 долларов и 6 500 евро. На имя его жены взят кредит - 19 070 гривен.

Игорь Сопель. Фото: s.0352.ua

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