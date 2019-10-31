Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что Будапешт снял вето на принятие заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку венгерские предложения к документу были учтены. Об этом Сиярто рассказал утром 31 октября государственному телеграфному агентству MTI.

Еще вчера глава МИД Венгрии на Евразийском саммите в Будапеште сказал, что его страна заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены.

Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной, пока не учтут предложения по венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье.

А сегодня, по словам Сиярто, послы НАТО и Украины приняли документ, к которому "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за угнетенных венгров и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сиярто.

В принятом заявлении дважды упоминаются права венгерского меньшинства в Украине. В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязуется это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно встроенную в европейские демократии, приверженные общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенству права".

Ранее "Страна" писала о начале 30 октября двухдневного визита в Украину членов Североатлантического совета НАТО, представителей всех 29 стран во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом.