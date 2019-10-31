Сотрудники исполнительной службы Печерской районной администрации взломали дверь и проникли на территорию историко-мемориального музея "Героизм и Холокост", который находиться в Еврейском совете Украины на улице Неманской, 7 в Киеве.

"На данный момент они нечего не выносят, а только туда проникли. На месте работают двое сотрудников исполнительной службы и несколько сотрудников коммунальных служб, которые непосредственно срезали двери", - сообщил в комментарии "Стране" генеральный директор музея Борис Глазунов.



По его словам, исполнительная служба зашла на территорию по решению суда о принудительном выселении музея.

"Сам музей находится на территории Еврейского совета, а Еврейский совет здесь расположен уже более 30 лет. Решение суда мне никто не показывает, что было предпосылкой таких действий исполнительной службы, я затрудняется ответить. Меня больше всего волнуют экспонаты, которые находятся в музее", - рассказал Борий Глазунов.



Он также добавил, что городская администрация передала экспонаты в Мемориальный музей Бабьего яра, но в нем сейчас идет ремонт.

"Когда ремонт закончат мы передадим экспонаты туда, а сейчас куда их девать?" - возмутился Глазунов.

Напомним, в Киеве решили создать музей истории Труханова острова.

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