Вчера президент подписал законопроект, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресла. Тем самым он фактически обязал всех водителей с детьми приобрести спецсредства для перевозки ребенка.

Новые правила вызвали бурные обсуждения среди украинцев. В сети начались "баттлы" сторонников и противников автокресел. На стороне первых - статистика аварий, в которых дети на специальных креслах выживают чаще и получают меньше травм.

Вторые же утверждают, что теперь с ребенком будет невозможно вызвать такси, которые не желают занимать место под автокресло в багажнике или в салоне. И удивляются возрасту детей, которые подпадают под закон - до 12 лет.

Одновременно юристы говорят, что в законе есть лазейки, которые позволяют не покупать автокресел. Например, слова "автокресло" в тексте закона вообще нет.

Разбирались, что изменилось после подписания закона, на сколько будут штрафовать и можно ли обойти запрет.

Что изменилось

Закон № 1150 "…о внедрении ответственности за нарушение правил перевозки детей" предусматривает, что детей ростом до 145 сантиметров или в возрасте до 12 лет (до наступления одного из этих параметров - Ред.) нельзя перевозить в машине без детского кресла. Кроме этого, подростков до 16 лет нельзя перевозить в кузове любого грузовика, а организованная перевозка детей отныне запрещена в темное время суток.

Предписание перевозить детей в автокреслах и раньше было в ПДД, но за нарушение не был предусмотрен штраф. Теперь же это считается административным нарушением. В первый раз это обойдется водителю в 510 грн, повторно в течение года - уже 850 грн.

В пояснительной записке к закону говорится, что каждый год в Украине в ПДД гибнет около 3,5 тыс. человек, в том числе немало детей. При этом обычные ремни безопасности не могут защитить пассажиров ростом менее 135 см - то есть детей. В то время, как по данным ВОЗ, правильно установленные детские автокресла уменьшают вероятность смерти примерно на 70%.

По статистике же в нашей стране автокресла используют только для 12% в возрасте до 6 лет. При этом, например, в Германии, Чехии, Польше, Эстонии, где штрафы за перевозку детей без автокресла колеблются от 35 до 400 евро, уровень пользования детскими креслами в машинах почти 100%.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, после подписания президентом. То есть ожидается, что полиция сможет штрафовать водителей уже в ноябре.

"Турборежим сыграл злую шутку". Лазейки в законе

Как выяснилось, закон содержит лазейки, позволяющие избежать наказания. Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. В тексте закона написано не автокресла, а спецсредства.

"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно,"слуги народа "действительно хотели такую ​​новость сделать, но "турборежим "сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета. Я им говорю - вы написали в законе, запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка. А что такое специальные средства, в закон люди не внесли", - пояснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобили с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двух детей, одному даете дубинку, другому наручники, и тогда вы соблюдаете правила дорожного движения ", - отметил он.

Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения есть пункт 2.3, который позволяет водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем. "Это действующая норма, ее никто не отменял. Просто добавили, что если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредств в законе не добавили", - пояснил Антонюк.

Как быть с такси и многодетным семьям

После новости о том, что теперь за отсутствие автокресел будут штрафовать, у украинцев возникло много вопросов в связи с новыми правилами. Мы собрали самые распространенные из них.

Что делать многодетным семьям? В семьях, где трое-четверо детей возрастом до 12 лет в машину придется устанавливать несколько автокресел. Поставить сзади три детских автокресла можно далеко не во всех моделях - максимум одно впереди и два сзади, при этом между ними останется совсем немного места для еще одного пассажира (а если подросший ребенок в зимней одежде, то проблематично поместиться и ему). То есть, чтобы выполнять закон, многим семьям с 3-4 детьми придется менять машину.

Как быть с такси? Еще один волнующий вопрос, что делать, когда везешь ребенка в такси. В отличие от многих европейских стран, у нас пока сложно вызвать машину с автокреслом. В сети украинцы делятся опытом, который говорит, что даже в столице это пока сделать очень сложно, к тому же недешево. Например, такси с детским автокреслом из центра в аэропорт Борисполь может обойтись в 700 грн, вместо обычного ценника 400-500 грн.

Некоторые советуют брать с собой собственное автокресло, но это очень неудобно, когда и так ребенок на руках, тем более, если предстоит поездка в другой город или страну. Звучат мнения, что после нескольких штрафов службы такси и таксисты сами начнут покупать автокресла. Правда, возможен и другой вариант: пассажирам с детьми просто начнут отказывать, а водители машин с автокреслами поднимут ценник.

Также украинцы опасаются, что в сельской местности, где автобусы ходят не часто, теперь родителям с ребенком будет сложно поймать попутку.

Почему нельзя пристегнуть ребенка ремнем? В случае ПДД пристегнутый обычным ремнем ребенок, рост которого менее 145 см, может пострадать: выскользнуть либо же ремень может нанести травму шеи и грудной клетки.

Во сколько это обойдется? Новые автокресла в среднем стоят от 2 до 10 тысяч гривен - немалая сумма, особенно, если речь идет о сельской местности, где уровень жизни хуже, чем в столице, а многие ездят на "Жигулях" и "Запорожцах". Правда, б/у кресло можно купить за 500-1000 грн. Также есть практика проката кресел - это стоит порядка 150 гривен в неделю.

Взяток станет больше? Опасаются украинцы и того, что после того, как полиция сможет штрафовать водителей, благое начинание превратится просто в инструмент для массового получения взяток, ведь многие автомобилисты захотят откупиться.

"Интересно, как будет ездить Арахамия с 6 детьми?". Реакция соцсетей

Телеведущая Маричка Падалка, у которой трое детей, написала, что поддерживает новый закон, хотя и чувствует, что начнется нытье.

"За перевозку ребенка без автокресла отныне в Украине будут штрафовать. Причем закон (1150), который принял сегодня Совет, вступает в силу на следующий день после официального обнародования, то есть фактически в конце недели. Штраф от 510 до 850 гривен. Перевозки в "спецсредствах" детей до 12 лет и ранее были прописано в ПДД, но это не предусматривало никакого наказания.

Всячески поддерживаю новый закон, хотя, чувствую, что будет "нытье"..."

Журналист Марина Балабан поинтересовалась, стоят ли у кого-то три или четыре автокресла в одной машине? И добавила, что слышала такой аргумент "а машина вообще-то не рассчитана на четверых детей".

В комментариях пользователи спросили, а как выполнять закон, если, например, нужно вести четырех мальчиков на тренировку, а также, как возит детей глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, у которого их шестеро. Некоторые также написали, что с увеличением семьи можно поменять машину на более габаритную, если приоритет безопасности важен.

"Закон приняли но условий нет. Лишили родителей без авто возможности куда то доехать без коляски. Общественный транспорт и его развитие по нулям, такси не имеют ни лицензии ни обязательств возить мобильные автокресла. Зато гордость за закон распирает. Модный и небедный депутат рад, а что делать остальным не колышет. Бред.

Гуляли с ребенком, вывих руки, дитю полтора года, вызвать такси и доехать к ближайшему травмпункту теперь не получится, скорая на такое не приезжает, конечно же гуляя в парке я ж с собой автокресло ношу. ...в маршрутку с коляской и орущими от боли ребенком я не зайду, а другого варианта нет. Зато депутат, молодец. Пусть эти 332 выложат свои номера, будем им звонить чтобы с креслами подвозили", - написала Екатерина Позняк.

"Сегодня серьезно ужесточили штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресла. Автокресла то у нас есть, только ставить некуда, когда 11 человек в легковой машине едут, то куда там засунуть автокресло? Плюс один ребенок - колясочник, тоже место особое нужно. С одной стороны инициатива правильная - безопасность и тд, но в наших реалиях это означает, что многодетные семьи и так не имеющие никакой поддержки, загоняются еще и патрульной полицией в маргинальный угол. Семьи усыновителей и ДБСТ - туда же. Мы - не от мира сего, живем по своим законам, а государство и общество живет по своим. Обратите внимание не просто на слова ("...думая сколько делать детей..." "...презервативы никто не отменял..."), но и пропорции лайков в комментариях. Те кто так думает, не удивляйтесь завтра, что пенсии вам платить будет некому. Или вы будете их платить за троих, и сирот в интернатах заодно содержать" - отреагировал многодетный отец Сергей Гедз.

Он прикрепил скрин реакции подписчиков, которые советовали многодетным семьям, которые еле насобирали денег на машину, пользоваться презервативами.

"Рыдают с нашего офисного планктона. И с их постов в стиле "Как прекрасен закон!!! Нету бабла на автокресла - не@рожать детей!!! И представляю себе крестьян (или даже небогатых киевлян - счастливых автовладельцев тюнингованных "копеек" и "блях" за штуку баксов), особенно многодетных - которые все бросили и ломанулись покупать автокресла. Категорически заявляю, что автокресла - это последнее, на что бы я потратила бабло.

Мои четверо пацанов в свое время на ходу мигрировали по салону машины по только им известным алгоритмом, ведь каждый хотел посидеть на переднем сиденье, внимательно при этом следя за дорогой, чтобы своевременно крикнуть: "Пригнитесь, менты!!!

Автокресла и дикие штрафы за их отсутствие - это игрушка для богатых стран, а не для нашей помойки пятого мира!" - написал юрист Татьяна Монтян.

А киевлянин Олег Ривтин обнародовал открытое письмо к компаниям Uber, Uklon, Bolt с просьбой ввести услугу перевозки детей в автокреслах. Он попросил обеспечить активное привлечение водителей с детскими креслами к использованию сервисов, а также добавить в приложения возможность заказа автомобиля с детским креслом.

Ему ответили в Uklon и Bolt. В Bolt сообщили, что не рекомендуют водителям без спецсредств брать в поездку детей младше 12 лет и ниже 145 см. А также, что рассматривают возможность создать в Украине категорию авто с детскими автокреслами.

В Uklon ответили, что в этом году в тестовом режиме запустят такси с автокреслами. А в 2020 году добавят отдельную категорию авто с возможность перевозки детей.

Как рассказала "Стране" Мадина Иващенко, в России тоже уже давно действует такой закон. "Конечно, увы, есть множество тех, кто все еще возит без кресел, но в Москве это уже редкость. Даже в такси, если с ребенком - то детский тариф. Если хочешь на руках провезти ребенка - таксисты отказываются везти и это правильно. Помимо большого штрафа, это еще и жутко опасно. Как поступать? Возить детей только в креслах. Нет кресла - ребенок не едет на машине. Стоит посмотреть краш-тесты автомобилей, в которых дети без автокресел. Сразу расхочется возить их просто так" - рассказала она.

Как выбрать автокресло

Детские автокресла делятся на три категории. Они зависят от веса и возраста ребенка:

- Автолюльки для детей до 3 лет весом до 15 кг. Они оснащены ремнями безопасности, устанавливаются против движения и в основном используются для перевозки лежа, в том числе на переднем кресле;

- Автокресла для детей от 3 до 6 лет и весом до 25 кг. Оснащены ремнями безопасности, обычно их устанавливают на заднем сиденье в положении сидя;

- Бустеры - части сиденья и спинки для детей от 6 лет весом до 36 кг, позволяющие зафиксировать ребенка штатными ремнями безопасности.

Существуют также смежные и комбинированные кресла, которые могут трансформироваться.

Не все автокресла универсальные, поэтому перед покупкой нужно убедиться, что оно подходит вашей машине. Также нужно правильно установить спецредство в соответствии с инструкцией. Ремни безопасности не должны провисать, но и не должны сдавливать грудную клетку ребенка. Автокресло нужно закрепить как можно плотнее.