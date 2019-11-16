Украинских водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел
Украинских водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел

Вчера президент подписал законопроект, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресла. Тем самым он фактически обязал всех водителей с детьми приобрести спецсредства для перевозки ребенка.

Новые правила вызвали бурные обсуждения среди украинцев. В сети начались "баттлы" сторонников и противников автокресел. На стороне первых - статистика аварий, в которых дети на специальных креслах выживают чаще и получают меньше травм. 

Вторые же утверждают, что теперь с ребенком будет невозможно вызвать такси, которые не желают занимать место под автокресло в багажнике или в салоне. И удивляются возрасту детей, которые подпадают под закон - до 12 лет.  

Одновременно юристы говорят, что в законе есть лазейки, которые позволяют не покупать автокресел. Например, слова "автокресло" в тексте закона вообще нет. 

Разбирались, что изменилось после подписания закона, на сколько будут штрафовать и можно ли обойти запрет. 

Что изменилось

Закон № 1150 "…о внедрении ответственности за нарушение правил перевозки детей" предусматривает, что детей ростом до 145 сантиметров или в возрасте до 12 лет (до наступления одного из этих параметров - Ред.) нельзя перевозить в машине без детского кресла. Кроме этого, подростков до 16 лет нельзя перевозить в кузове любого грузовика, а организованная перевозка детей отныне запрещена в темное время суток.

Предписание перевозить детей в автокреслах и раньше было в ПДД, но за нарушение не был предусмотрен штраф. Теперь же это считается административным нарушением. В первый раз это обойдется водителю в 510 грн, повторно в течение года - уже 850 грн.

В пояснительной записке к закону говорится, что каждый год в Украине в ПДД гибнет около 3,5 тыс. человек, в том числе немало детей. При этом обычные ремни безопасности не могут защитить пассажиров ростом менее 135 см - то есть детей. В то время, как по данным ВОЗ, правильно установленные детские автокресла уменьшают вероятность смерти примерно на 70%.

По статистике же в нашей стране автокресла используют только для 12% в возрасте до 6 лет. При этом, например, в Германии, Чехии, Польше, Эстонии, где штрафы за перевозку детей без автокресла колеблются от 35 до 400 евро, уровень пользования детскими креслами в машинах почти 100%.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, после подписания президентом. То есть ожидается, что полиция сможет штрафовать водителей уже в ноябре.

"Турборежим сыграл злую шутку". Лазейки в законе

Как выяснилось, закон содержит лазейки, позволяющие избежать наказания. Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. В тексте закона написано не автокресла, а спецсредства.

"Никаких автокресел никакой закон не ввел. Возможно,"слуги народа "действительно хотели такую ​​новость сделать, но "турборежим "сыграл с ними злую шутку. Я даже переписывался с депутатами из транспортного комитета. Я им говорю - вы написали в законе, запрещается перевозить детей в транспортных средствах, оснащенных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка. А что такое специальные средства, в закон люди не внесли", - пояснил Антонюк.

"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобили с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двух детей, одному даете дубинку, другому наручники, и тогда вы соблюдаете правила дорожного движения ", - отметил он.

Эксперт также прокомментировал норму закона, согласно которой автокресла должны использоваться и в такси. Он напомнил, что в правилах дорожного движения есть пункт 2.3, который позволяет водителям и пассажирам такси не пристегиваться совсем. "Это действующая норма, ее никто не отменял. Просто добавили, что если везете ребенка, нужны спецсредства. Определение спецсредств в законе не добавили", - пояснил Антонюк.

Как быть с такси и многодетным семьям

После новости о том, что теперь за отсутствие автокресел будут штрафовать, у украинцев возникло много вопросов в связи с новыми правилами. Мы собрали самые распространенные из них.

Что делать многодетным семьям? В семьях, где трое-четверо детей возрастом до 12 лет в машину придется устанавливать несколько автокресел. Поставить сзади три детских автокресла можно далеко не во всех моделях - максимум одно впереди и два сзади, при этом между ними останется совсем немного места для еще одного пассажира (а если подросший ребенок в зимней одежде, то проблематично поместиться и ему). То есть, чтобы выполнять закон, многим семьям с 3-4 детьми придется менять машину.

Как быть с такси? Еще один волнующий вопрос, что делать, когда везешь ребенка в такси. В отличие от многих европейских стран, у нас пока сложно вызвать машину с автокреслом. В сети украинцы делятся опытом, который говорит, что даже в столице это пока сделать очень сложно, к тому же недешево. Например, такси с детским автокреслом из центра в аэропорт Борисполь может обойтись в 700 грн, вместо обычного ценника 400-500 грн.

Некоторые советуют брать с собой собственное автокресло, но это очень неудобно, когда и так ребенок на руках, тем более, если предстоит поездка в другой город или страну. Звучат мнения, что после нескольких штрафов службы такси и таксисты сами начнут покупать автокресла. Правда, возможен и другой вариант: пассажирам с детьми просто начнут отказывать, а водители машин с автокреслами поднимут ценник.

Также украинцы опасаются, что в сельской местности, где автобусы ходят не часто, теперь родителям с ребенком будет сложно поймать попутку.

Почему нельзя пристегнуть ребенка ремнем? В случае ПДД пристегнутый обычным ремнем ребенок, рост которого менее 145 см, может пострадать: выскользнуть либо же ремень может нанести травму шеи и грудной клетки.

Во сколько это обойдется? Новые автокресла в среднем стоят от 2 до 10 тысяч гривен - немалая сумма, особенно, если речь идет о сельской местности, где уровень жизни хуже, чем в столице, а многие ездят на "Жигулях" и "Запорожцах". Правда, б/у кресло можно купить за 500-1000 грн. Также есть практика проката кресел - это стоит порядка 150 гривен в неделю. 

Взяток станет больше? Опасаются украинцы и того, что после того, как полиция сможет штрафовать водителей, благое начинание превратится просто в инструмент для массового получения взяток, ведь многие автомобилисты захотят откупиться.

"Интересно, как будет ездить Арахамия с 6 детьми?". Реакция соцсетей

Телеведущая Маричка Падалка, у которой трое детей, написала, что поддерживает новый закон, хотя и чувствует, что начнется нытье.

"За перевозку ребенка без автокресла отныне в Украине будут штрафовать. Причем закон (1150), который принял сегодня Совет, вступает в силу на следующий день после официального обнародования, то есть фактически в конце недели. Штраф от 510 до 850 гривен. Перевозки в "спецсредствах" детей до 12 лет и ранее были прописано в ПДД, но это не предусматривало никакого наказания.

Всячески поддерживаю новый закон, хотя, чувствую, что будет "нытье"..."

Журналист Марина Балабан поинтересовалась, стоят ли у кого-то три или четыре автокресла в одной машине? И добавила, что слышала такой аргумент "а машина вообще-то не рассчитана на четверых детей".

В комментариях пользователи спросили, а как выполнять закон, если, например, нужно вести четырех мальчиков на тренировку, а также, как возит детей глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, у которого их шестеро. Некоторые также написали, что с увеличением семьи можно поменять машину на более габаритную, если приоритет безопасности важен.

"Закон приняли но условий нет. Лишили родителей без авто возможности куда то доехать без коляски. Общественный транспорт и его развитие по нулям, такси не имеют ни лицензии ни обязательств возить мобильные автокресла. Зато гордость за закон распирает. Модный и небедный депутат рад, а что делать остальным не колышет. Бред.

Гуляли с ребенком, вывих руки, дитю полтора года, вызвать такси и доехать к ближайшему травмпункту теперь не получится, скорая на такое не приезжает, конечно же гуляя в парке я ж с собой автокресло ношу. ...в маршрутку с коляской и орущими от боли ребенком я не зайду, а другого варианта нет. Зато депутат, молодец. Пусть эти 332 выложат свои номера, будем им звонить чтобы с креслами подвозили", - написала Екатерина Позняк.

"Сегодня серьезно ужесточили штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресла. Автокресла то у нас есть, только ставить некуда, когда 11 человек в легковой машине едут, то куда там засунуть автокресло? Плюс один ребенок - колясочник, тоже место особое нужно. С одной стороны инициатива правильная - безопасность и тд, но в наших реалиях это означает, что многодетные семьи и так не имеющие никакой поддержки, загоняются еще и патрульной полицией в маргинальный угол. Семьи усыновителей и ДБСТ - туда же. Мы - не от мира сего, живем по своим законам, а государство и общество живет по своим. Обратите внимание не просто на слова ("...думая сколько делать детей..." "...презервативы никто не отменял..."), но и пропорции лайков в комментариях. Те кто так думает, не удивляйтесь завтра, что пенсии вам платить будет некому. Или вы будете их платить за троих, и сирот в интернатах заодно содержать" - отреагировал многодетный отец Сергей Гедз.

Он прикрепил скрин реакции подписчиков, которые советовали многодетным семьям, которые еле насобирали денег на машину, пользоваться презервативами.

"Рыдают с нашего офисного планктона. И с их постов в стиле "Как прекрасен закон!!! Нету бабла на автокресла - не@рожать детей!!! И представляю себе крестьян (или даже небогатых киевлян - счастливых автовладельцев тюнингованных "копеек" и "блях" за штуку баксов), особенно многодетных - которые все бросили и ломанулись покупать автокресла. Категорически заявляю, что автокресла - это последнее, на что бы я потратила бабло.

Мои четверо пацанов в свое время на ходу мигрировали по салону машины по только им известным алгоритмом, ведь каждый хотел посидеть на переднем сиденье, внимательно при этом следя за дорогой, чтобы своевременно крикнуть: "Пригнитесь, менты!!!

Автокресла и дикие штрафы за их отсутствие - это игрушка для богатых стран, а не для нашей помойки пятого мира!" - написал юрист Татьяна Монтян.

А киевлянин Олег Ривтин обнародовал открытое письмо к компаниям Uber, Uklon, Bolt с просьбой ввести услугу перевозки детей в автокреслах. Он попросил обеспечить активное привлечение водителей с детскими креслами к использованию сервисов, а также добавить в приложения возможность заказа автомобиля с детским креслом.

Ему ответили в Uklon и Bolt. В Bolt сообщили, что не рекомендуют водителям без спецсредств брать в поездку детей младше 12 лет и ниже 145 см. А также, что рассматривают возможность создать в Украине категорию авто с детскими автокреслами.

В Uklon ответили, что в этом году в тестовом режиме запустят такси с автокреслами. А в 2020 году добавят отдельную категорию авто с возможность перевозки детей.

Как рассказала "Стране" Мадина Иващенко, в России тоже уже давно действует такой закон. "Конечно, увы, есть множество тех, кто все еще возит без кресел, но в Москве это уже редкость. Даже в такси, если с ребенком - то детский тариф. Если хочешь на руках провезти ребенка - таксисты отказываются везти и это правильно. Помимо большого штрафа, это еще и жутко опасно. Как поступать? Возить детей только в креслах. Нет кресла - ребенок не едет на машине. Стоит посмотреть краш-тесты автомобилей, в которых дети без автокресел. Сразу расхочется возить их просто так" - рассказала она.

Как выбрать автокресло

Детские автокресла делятся на три категории. Они зависят от веса и возраста ребенка:

- Автолюльки для детей до 3 лет весом до 15 кг. Они оснащены ремнями безопасности, устанавливаются против движения и в основном используются для перевозки лежа, в том числе на переднем кресле;

- Автокресла для детей от 3 до 6 лет и весом до 25 кг. Оснащены ремнями безопасности, обычно их устанавливают на заднем сиденье в положении сидя;

- Бустеры - части сиденья и спинки для детей от 6 лет весом до 36 кг, позволяющие зафиксировать ребенка штатными ремнями безопасности.

Существуют также смежные и комбинированные кресла, которые могут трансформироваться.

Не все автокресла универсальные, поэтому перед покупкой нужно убедиться, что оно подходит вашей машине. Также нужно правильно установить спецредство в соответствии с инструкцией. Ремни безопасности не должны провисать, но и не должны сдавливать грудную клетку ребенка. Автокресло нужно закрепить как можно плотнее.

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