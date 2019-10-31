Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе, двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко выбран почетным послом Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио будущим летом. Об этом сообщает Корреспондент.

Он будет одним из членов рабочей группы Международного Олимпийского комитета, где будут заниматься организацией отбора и непосредственного самого боксерского турнира на Играх-2020.

Помимо нашего чемпиона в группу также вошли Сара Орамун (Франция), Ху Цзяньгуан (КНР), Мэри Ком (Индия), Лукмо Лаваль (Нигерия), Хадижа эль-Марди (Марокко), Хулио Сезар ла Круз (Куба), Микаэла Майер (США), Дэвид Ньйока (Новая Зеландия) и Шелли Уоттс (Австралия).

Послов избирали путем голосования в Олимпийских комитетах государств мира и спортивных федерациях.

Боксерский турнир по боксу пройдет на Олимпиаде с 25 июля по 9 августа 2020. Олимпиада начинается 24 июля.

Как сообщала "Страна", Александр Усик после победного дебюта вошел в список 5 лучших боксеров супертяжелого веса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Александр Усик после победного дебюта в мировых супертяжах рассказал, кто помог ему победить: "Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста".