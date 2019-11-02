Сегодня, 2 ноября, Украинская православная церковь отмечает Димитриевскую (Дмитриевскую) родительскую поминальную субботу.

В этом материале мы расскажем, как правильно провести этот день и помянуть своих близких, что можно и чего нельзя делать, опубликуем молитвы, а также расскажем, как поминать усопших в храме и дома.

Родительская суббота - что можно и чего нельзя делать

Это последний поминальный день в 2019 году, когда прихожане вспоминают своих умерших родственников. Те, кто не успел осенью прибраться на могилах близких, могут это сделать сегодня. Считается, что потом могилы покроет снег и в следующий раз на кладбище родственники приходят уже весной, после оттепели.

Те, кто сегодня пойдут на могилы к близким, должны знать: там можно убраться и оставлять зажженные лампадки, а вот угощения - не нужно.

Несмотря на то, что день называется родительской субботой, принято вспоминать всех покойных родных - бабушек и дедушек, теть или дядь.

Воцерковленные люди утром обычно посещают заупокойную Литургию и панихиду. Они могут написать записки об упокоении с именами близких (такими, как их крестили в православии), а также поставить свечки.

Если вы ни разу не посещали заупокойную Литургию, но хотите это сделать, то не нужно стесняться. Можно подойти к служителям храма и спросить, как правильно написать записку или куда поставить свечку. В этом нет ничего зазорного, вам обязательно подскажут.

Во второй половине дня проводится проводится поминальная трапеза в семейном кругу. Обычно готовятся те блюда, которые любили готовить или есть при жизни покойные родственники. А еще можно приготовить те блюда, которыми вы сами любили угощать своих умерших близких.

Обычно на столе ставится дополнительная тарелка, куда накладывается по ложке еды. Считается, что таким образом покойные присоединятся к семейному обеду.

Во время трапезы лучше не пить алкогольные напитки. Хотя в принципе разрешается выпить несколько капель алкоголя - за помин души. Важно, чтобы такое употребление было в меру, не до опьянения, поскольку души усопших могут расстроиться и разгневаться.

Во время поминания нельзя веселиться, слушать музыку или смотреть развлекательные передачи по телевизору. Лучше всего добрым словом вспомнить своих покойных близких, вслух поблагодарить за все хорошие дела, которые они сделали для членов семьи.

Маленьким детям, которые не знают или плохо помнят своих умерших бабушек или дедушек, самое время рассказать о них. Можно показать фотографии, рассказать об их достижениях и человеческих качествах, которыми они обладали.

Чего нельзя делать категорически - плохо отзываться о своих умерших родственниках, даже если когда-то они оступились и повели себя при жизни некорректно по отношению к другим.

Как правило, на таком обеде присутствуют только члены семьи. Однако если вы оказались вне дома или в компании друзей, также можно вспоминать об умерших родственников в беседе.

Родительская суббота. Молитвы

Те православные, у кого нет возможности посетить храм, могут зажечь свечи дома - перед иконой с распятием. Также можно прочесть две молитвы, которые мы предлагаем вниманию ниже.

Также можно отправить своим близким и друзьям изображения с молитвами в родительскую субботу.

Родительская суббота 2019. Молитвы

Родительская суббота 2 ноября. Картинки

Родительская суббота 2019. Гифки